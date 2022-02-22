Байден утвердил указ о новых санкциях в отношении России из-за ЛДНР

Президент США Джо Байдена подписал указ о санкциях в отношении России после ее решения о признании независимого статуса Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил источник в американской администрации.

Ожидается, что новый пакет рестрикций будет носить экономический характер. Они коснутся любых денежных операций американских физических лиц с представителями ДНР и ЛНР.

«Президент Байден издал сегодня указ, которые запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его», — сообщил источник.

Кроме того, во вторник 22 февраля будут приняты дополнительные меры воздействия на Москву. По словам инсайдера, это связано с «нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины».