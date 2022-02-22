Действие договоров о дружбе России с ЛДНР рассчитано на десять лет

Договоры России с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи заключены на десять лет. Законопроект передан в Госдуму.

Действие документа планируется автоматически продлять на пять лет вперед, если ни одна из сторон соглашения не заявит об обратном. В таком случае изъявить о своем желании необходимо как минимум за полгода до окончания очередного периода, уточняется в статье 29 соответствующего договора, текст которого представлен на сайте базы законопроектов Госдумы.

«Настоящий договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода», — говорится в тексте.

Проекты договоров предполагают признание документов, выданных государственными органами каждой из сторон. Соглашение между Россией и ЛДНР было подписано президентом Владимиром Путиным вечером 21 февраля.