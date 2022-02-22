ООН выразила беспокойство в связи с решением России признать суверенитет ДНР и ЛНР

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, что вызвало широкий резонанс на Западе. Пока некоторые страны поздравляют республики с важным событием, генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность.

В ответ на признании Россией статуса республик ЕС пригрозил Кремлю новыми санкциями. Британия обещала анонсировать новый пакет ограничений уже 22 февраля.