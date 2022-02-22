Общественный деятель Губарев указал на угрожающий характер действий ВСУ

Уже несколько дней идет эвакуация гражданского населения с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Данная мера является вынужденной из-за угрожающего характера действий ВСУ, сообщил общественник Евгений Губарев.

Он отметил, что решение об эвакуации было принято в связи с тем, что украинские военные последние несколько месяцев активно стягивали свои силы на линию соприкосновения. По словам Губарева, Киев разместил в регионе около 56 тысяч солдат и вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. По мнению общественника, на данный момент агрессивные действия ВСУ несут все более угрожающий характер, передает Федеральное агентство новостей.

«Эвакуация — это вынужденная мера для гражданского населения. Прежде всего для женщин и стариков. Люди устали от украинской агрессии и того, что происходит в последние дни у нас в республике. Прежде всего на линии боевого соприкосновения с Украиной», — добавил Губарев.

Общественный деятель подчеркнул, что на данный момент трудно сказать, когда закончится эвакуация граждан с территории Донбасса. При этом Губарев поблагодарил Россию за оказанную поддержку и проявленное сочувствие в столь тяжелое для республик время.