Столтенберг осудил решение России о признании независимости ЛДНР

НАТО осуждает признание Россией независимости республик Донбасса. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в своем Twitter.

Столтенберг считает, что это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. Кроме того, он отмечает, что НАТО поддерживает территориальный суверенитет Украины.

«Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о признании независимости ЛДНР. Он сделал это после обращения к гражданам РФ в эфире федеральных каналов.