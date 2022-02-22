Корнилов рассказал, о чем будут говорить на встрече Путин и Байден

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден положительно восприняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона провести в Париже двусторонний саммит. Главными темами этой встречи станут Украина и гарантии безопасности.

Такое мнение в комментарии информационному агентству «Народные Новости» высказал политолог и публицист Владимир Корнилов, комментируя сообщение пресс-службы Елисейского Дворца о том, что в Москве и Вашингтоне согласились провести встречу на высшем уровне в Париже, а подготовкой повестки переговоров будут заниматься главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

«Саммит Путина и Байдена возможен, если главы государств сочтут это целесообразным, решение может быть принято в любой момент», — заявил журналистам по этому поводу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Как напомнил, комментируя ситуацию, Владимир Корнилов, ранее на роль посредника в российско-американских переговорах претендовали Германия и Франция, но после смены власти в ФРГ, Берлин в этом вопросе уступил Парижу.

«Франция пытается соблюсти статус посредника в этом — и Германия претендует на эту роль. Но (новый канцлер ФРГ Олаф) Шольц откровенно свою миссию не выполнил и продолжает это делать», — объяснил политолог.

И в этой ситуации французский президент, который заинтересован в повышении своего рейтинга в преддверии выборов, активизировал посредническую деятельность между Москвой и Вашингтоном.

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«Мы видим, что Макрон сделал значительные ставки на внешнеполитическую игру вокруг украинского конфликта. Он отложил объявление начала своей президентской кампании. Для него ставки высоки», — отметил Корнилов.

А в том, что касается тем, которые будут обсуждать на встрече в Париже президенты России и США, по мнению эксперта, Владимир Путин и Джо Байден, скорее всего сосредоточат разговор на двух вопросах – предложениях Москвы по гарантиям безопасности и украинском кризисе. Хотя, если смотреть шире, у российского и американского лидеров есть множество тем для обсуждения, но все они в конечном счете все равно сводятся к этим глобальным вопросам, заключил Корнилов.