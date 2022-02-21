Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР

Указ о признании республик Донбасса независимыми подписан президентом России Владимиром Путиным. Глава государства назвал это решением давно назревшим.

Подписание указала о признании ЛНР и ДНР независимыми республиками состоялось 21 февраля 2022 после обращения Владимира Путина к нации.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Прошу Федерально Собрание поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — сказал Путин.

Прежде, чем принять соответствующее решение президент несколько часов заслушивал доклады высокопоставленных чиновников по данному вопросу. Ранее к Владимиру Путину с просьбой о признании республик независимыми обращались лидеры ДНР и ЛНР.