Путин принял решение о признании Донецкой и Луганской народных республик

ДНР и ЛНР получили признание со стороны Российской Федерации. Такое решение принял глава государства Владимир Путин после того как выслушал предложения Совбеза РФ.

Ситуация в Донбассе продолжала обостряться последние несколько дней. Местные государства оказались в положении, где они были вынуждены обратиться к России за помощью. Правительства ЛНР и ДНР, опасаясь вторжения украинских боевиков, объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область. Они также попросили официально признать их государственный статус.

Президент России собрал Совет безопасности страны и выслушал предложения членов совета. На нем с докладами выступили заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие. Почти все представители власти выразили свое согласие с инициативой по признанию республик.

Согласно оценке Медведева, большинство граждан страны поддержали бы признание независимости республик Донбасса. Возможно, на подобную реакцию рассчитывали главы народных республик, когда ранее обратились к Путину.