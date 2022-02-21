Путин готов показать Украине настоящую декоммунизацию

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу признания ЛДНР, в котором вспомнил историю создания Украины.

Путин решил напомнить о неоспоримых исторических фактах. Глава государства заявил, что Украина была создана большевиками и вспомнил, как Никита Хрущев подарил стране Крым. Он отметил укрепление националистических настроений после распада СССР.

«Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это устраивает. Но не надо останавливаться [на сносе памятников]», – заявил Путин.

Владимир Путин выступает с телеобращением к гражданам по вопросу признания Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер.