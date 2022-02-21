Путин: Украина использовала диалог с Россией для торга с Западом

Киевские власти с первых шагов начали строить свою государственность на противоречиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеообращения.

Президент выступает по случаю обострения ситуации в Донбассе. В связи с последними событиями глава государства решил напрямую обратиться к миру, чтобы разъяснить свою позицию по Украине.

«В Киеве пытались использовать диалог с Россией для торга с Западом и с первых шагов стали строить свою государственность на противоречиях с Россией», — объяснил Путин во время выступления.

Ранее российский лидер сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ намерена признать независимость ЛДНР. Европейские политики выразили сожаление в связи с этим решением.