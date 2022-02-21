Путин заявил о критической и острой обстановке в Донбассе

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках вновь приобрела критический и острый характер. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время видеообращения к нации.

Российский лидер проводит выступление в прямом эфире относительно просьбы ЛДНР о признании независимости их территорий. Глава государства также отметил, что Украина для России является «не просто соседней страной». Он сделал большой акцент на националистических настроениях на Западе Украины, который укреплялись еще при СССР.

Накануне главы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин также выступили с обращением к российскому президенту. Руководители республик попросили Путина признать независимость их территорий.