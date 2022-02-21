«Это наши люди». Юрист Юкша объяснил независимую политику РФ в отношении Донбасса

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало логичным завершением восьмилетней «осады» этих территорий со стороны ВСУ. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился адвокат и общественный деятель Янис Юкша, который осудил Киев за попытки «промыть мозги» украинцам и натравить их на братский народ.

Напряжение вблизи границ ЛДНР вылилось в очередное обострение ситуации вплоть до попытки украинских диверсантов прорвать российскую границу 21 февраля. На этом фоне тезисы, озвученные участниками недавнего экстренного заседания Совета безопасности, не вызывают вопросов: эхо украинской агрессии докатилось до обладателей паспорта гражданина РФ, а значит Москва не будет стоять в стороне.

«Был причинен ущерб имуществу РФ, поэтому Россия имеет полное право ответить на эти недружественные шаги. <…> С ДНР и ЛНР других вариантов на этом фоне не оставалось. Восемь лет нам рассказывали, что чего-то якобы не хватало для выполнения Минских соглашений. За такой срок можно было хоть что-то сделать, при этом страдали женщины, дети и старики», — посетовал Юкша.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

При этом западные СМИ вставали на сторону Украины и усиленно игнорировали многочисленные нарушения минских договоренностей, добавил юрист. Признание независимости ЛДНР – это серьезный и непростой шаг для российских властей и лично президента Владимира Путина, однако за восемь санкционных лет страна научилась уживаться с экономическими ограничениями.

«Люди – на первом месте, — напомнил собеседник "ПС". — Я допускаю, что Россию ждет масса негативных последствий, но это будущее, а главное остается в настоящем. Для нас важнее люди. Это наши люди, и им прямо сейчас требуется защита. Мы должны проводить свою политику и делать так, как сами считаем нужным».

Янис Юкша предположил, что «западные партнеры» были готовы к такому развитию событий, поэтому уже в скором времени попытаются реализовать некий «план Б». Вероятнее всего, речь идет о новой волне санкций, в том числе в отношении трубопровода «Северный поток — 2». Впрочем, в этом случае Москва вполне может пойти на встречные санкции и ограничение поставок газа в Украину, подытожил общественник.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

За несколько часов до обращения Владимира Путина в Москве состоялось внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Участие в нем приняли глава правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные лица.

Во время заседания Путин обратил внимание, что на протяжении многих лет над жителями ЛДНР «фактически издевались». Подробнее о том, почему Украине не нужен Донбасс и будет ли Киев разрабатывать ядерное оружие, вы можете прочитать в нашем материале.