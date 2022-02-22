Военкор Владлен Татарский о реакции Донбасса на признание Россией: у всех тут праздник

Военный писатель и корреспондент Максим Фомин (более известный под литературным псевдонимом Владлен Татарский), который находится на передовой одной из республик Новороссии, поделился настроениями от признания в России на государственном уровне ДНР и ЛНР.

«Реакция приподнятая, у всех тут праздник», — сообщил корреспондент.

В то же время, как отметил писатель, на Донбассе ожидают провокаций со стороны Украины, что влияет на состояние жителей. По его словам, все остаются напряженными и ждут развития событий.

«Обстановка там, где сейчас нахожусь, скажем так, нервная, деловая, боевая, все готовятся к чему-то», — отметил Татарский.

Ранее, 21 февраля, состоялось заседание расширенного состава Совбеза РФ, на котором все его ключевые участники высказались за официальное признание ЛНР и ДНР для защиты мирного населения от украинской агрессии. Позднее в тот же день президент России Владимир Путин одобрил это решение.