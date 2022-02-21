Путин уведомил Макрона и Шольца об итогах заседания Совбеза России

Внеочередное заседание Совбеза России прошло 21 февраля. О его итогах президент РФ Владимир Путин проинформировал французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщили в Кремле.

Известно, что на заседании обсуждался вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик. Выслушав доклады участников, Путин сообщил, что решение вскоре будет принято. Об этом российский лидер рассказал Макрону и Шольцу, отметив, что намерен подписать указ по Донбассу.

О признании республик ранее Владимира Путина также попросили лидеры ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник. Они выразили свою благодарность РФ за оказанную помощь в столь непростой ситуации.