Политолог Шаповалов считает, что признание ЛДНР остановит военные провокации в Донбассе

Решение о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса остановит военные провокации на этой территории, а значит сохранит жизни людей. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» заявил политолог, директор Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов.

Он отметил консолидированную позицию всех членов Совета Безопасности, которые поддержали признание ЛДНР.

«Хотел бы подчеркнуть цитату спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Украине нужны территории, а нам нужны люди, сограждане. Это хороший ответ фразе Зеленского о том, что жителям Донбасса лучше жить в России, если они поддерживают сепаратистов ( так в Киеве называют ЛДНР — прим. ред.). Это квинтэссенция подхода Украины к проблеме Донбасса», — сказал Шаповалов.

Он заметил, что восемь лет жителей юго-востока Украины лишают политических прав (не дают участвовать в выборах), социально-экономических (лишают пенсий и других социальных выплат), ограничивают в свободе передвижения, оскорбляют за то, что они являются носителями русского языка.

«Поэтому мнения членов Совета Безопасности отражают реальную ситуацию. Надеюсь, что удастся избежать так называемого южно-осетинского сценария. Все же тогда пролилась кровь. А здесь за восемь лет уже было достаточно жертв. Уверен, что решение о признании независимости станет мощным сигналом к предотвращению военных провокаций в Донбассе», — заключил эксперт.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета Безопасности по ситуации на Донбассе. Главы МИД, Минобороны, Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ, ФСБ, СВР высказались за признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ранее в понедельник с такой просьбой к Путину обратились руководители ЛДНР.