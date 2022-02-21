Голы Халка помогли «Атлетико Минейро» впервые в истории выиграть Суперкубок Бразилии

Бывший форвард петербургского «Зенита» Халк помог «Атлетико Минейро» впервые стать обладателем Суперкубка Бразилии по футболу.

«Атлетико Минейро» 21 февраля в серии пенальти обыграл «Фламенго» в матче за Суперкубок Бразилии. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Автором одного из голов в составе «Атлетико Минейро» стал 35-летний нападающий Халк, ранее выступавший за «Зенит». В серии пенальти форвард реализовал два одиннадцатиметровых удара. Один из них оказался победным и позволил «Атлетико Минейро» впервые в истории завоевать трофей. Ранее Халк выигрывал со своим нынешним клубом чемпионат и Кубок Бразилии.