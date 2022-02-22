Политолог Джаралла поддержал решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР

Крымский политолог Владимир Джаралла поддержал признание республик Донбасса — ДНР и ЛНР — и добавил, что это было необходимо сделать еще несколько лет назад, ведь это значимый шаг для завершения минского процесса.

«Уже восемь лет как пора [признать ЛНР и ДНР]», — коротко заявил он в беседе с «ПС».

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Собеседник «ПС» отметил, что не питает больших надежд на возможные предстоящие переговоры Путина и Байдена, несмотря на то, что это, по его мнению, единственная оставшаяся надежда на мирное решение конфликта в Донбассе. По его словам, оба лидера сегодня находятся в состоянии, когда ни один, ни другой не может поступиться своими позициями.

«На стороне России справедливость и жизни людей. На стороне Запада — гордыня, нежелание признавать, что кто-то может им быть равным», — объяснил политолог.

Ранее, по итогам экстренного заседания Совета безопасности РФ, правительство страны поддержало признание независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

В частности, «за» инициативу выступили главы МИД Сергей Лавров, минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников, зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики. В самом Донбассе такое решение российского лидера восприняли с радостью, однако чувство праздника портит ожидание провокаций со стороны Киева.