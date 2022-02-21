Президент России Владимир Путин намерен выступить с телеобращением к соотечественникам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что событие состоится 21 февраля. По его словам, выступление состоится в ближайшее время. Источники в Кремле уверяют, что это случится после 21:00.

«В ближайшее время обращение Владимира Путина», — указывает плашка в эфире телеканала «Россия-24».

Недавно Владимир Путин принял участие в заседании Совета безопасности России. Он заслушал доклады государственных деятелей о возможном признании Луганской и Донецкой народных республик. Окончательное решение по этому вопросу будет известно 21 февраля.