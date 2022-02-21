Действия Украины, хоть и медленно, но постепенно начинают утрачивать информационную неприкосновенность во Франции. Об этом свидетельствует репортаж ведущего французского телеканала TF-1 о том, как ВСУ обстреливают Донбасс.

Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отмечая, что французские журналисты прямо сообщают, что обстрел населенных пунктов в Донбассе ведут именно Вооруженные силы Украины.

«Показательная информация: ведущий французский телеканал TF-1 ведет репортажи из Донбасса. Из них следует, что город обстреливают ВСУ, и это реально, и есть жертвы, а не люди "в отчаянии взрывают сами себя" — такую пургу нес в Мюнхене потерявший контроль уже и над самим собой (президент Украины Владимир) Зеленский, — подчеркнул сенатор. — Во Франции Украина очень медленно, но все же начинает утрачивать информационную неприкасаемость».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, обстановка в Донбассе резко обострилась в середине минувшей недели. 17 февраля власти Луганской Народной Республики объявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ. В то же время в ДНР сообщили, что украинская сторона за сутки 15 раз открывала огонь по территории республики. На следующий день глава ДНР Денис Пушилин объявил, что ВСУ в любую ми нуту могут начать наступление на Донбасс. В тот же день власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирного населения республик в Россию, призвав при этом мужчин призывного возраста встать на защиту Родины.

19 февраля руководство республик Донбасса объявило всеобщую мобилизацию.