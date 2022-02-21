Депутат Водолацкий: Жители Донбасса со слезами облегчения слушали слова Путина

Признав независимость ДНР и ЛНР, Россия даст жителям самопровозглашенных республик возможность жить в безопасности, как это произошло с Южной Осетией и Абхазией. Об этом «Политике Сегодня» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, избранный в нижнюю часть парламента от Ростовской области.

«Это всегда были наши земли, которые были незаконно оторваны от России и отданы УССР. Мы всегда помогали жителям Донбасса. Во все времена там были казачьи округа. Эти территории всегда были изгоями в составе Украины», — сказал Водолацкий.

Он признался, что полностью согласен с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, который, выступая на заседании Совбеза, высказался за вхождение ЛДНР в состав России. На что президент Владимир Путин подчеркнул, что речь идет только о признании независимости самопровозглашенных республик.

Выслушав глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, и премьер-министра Мишустина Путин сообщил, что решение по статусу ЛДНР будет принято до конца дня 21 февраля.

«У меня есть информация от людей, которые находятся в пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области, охраняют там порядок, — сообщил Виктор Водолацкий. — Они рассказывают, что люди, затаив дыхание, смотрели заседание Совета Безопасности и начали плакать от радости, что наконец закончится все то, что тянется уже восьмой год, что их мужья и сыновья останутся живыми».

По словам депутата, признание независимости ЛДНР может произойти по сценарию Южной Осетии и Абхазии:

«Сейчас эти республики комфортно себя чувствуют. Жителям не приходится ползать в ночи по огороду, чтобы выкопать картошку, потому что днем они боятся попасть под обстрел. Сейчас эти территории находятся под защитой российского государства».

Что касается очередных санкций, которыми пугает Запад, то Водолацкий заявляет, что большинство введенных ограничений в реальности не работают - компании продолжают сотрудничать с РФ, прибегая к юридическим уловкам.