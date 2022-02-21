Эксперт рассказал о приближающейся точке невозврата в ситуации с Донбассом

Серьезное обострение ситуации на Украине приближает Киев к «точке невозврата», так как украинские власти не просто прощупывают возможности пересечения прочерченных Россией красных линий, но и начали наступление в Донбассе.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог Дмитрий Абзалов.

«На самом деле ситуация очень серьезно обостряется, она сейчас происходит по усилению. Просто все ждут, где эта «красная линия». Сначала ракетный обстрел, потом попытка разместиться в серой зоне, которой уже не осталось, и пройти чуть дальше, рассчитывая на то, где будет эта точка невозврата», — объяснил эксперт.

При этом Абзалов указал на то, что после того, как российские войска, закончив учения, были отведены от границы и вернулись в места постоянной дислокации, западные СМИ не только этого «не заметили», они напротив сообщили, что Россия разместила на украинской границе дополнительно семь тысяч военнослужащих.

Таким образом политическая ситуация обострилась до такой степени, что уже легче было бы объяснить начало военных действий, чем то, что они до сих не начались, отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Для Киева, по мнению Дмитрия Абзалова, в этой ситуации было бы лучше всего отвести войска от линии разграничения в Донбассе и начать прямые переговоры с руководством Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, ранее в администрации президента США сообщили о планах Джо Байдена обсудить обострение ситуации в Донбассе со своими помощниками и представителями Совета национальной безопасности.