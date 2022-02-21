ЦСКА заинтересован в трансфере опорного полузащитника «Лестера» Менди

Полузащитник английского «Лестера» Нампалис Менди может перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

ЦСКА рассматривает возможность трансфера опорного полузащитника «Лестера» Менди, контракт которого с «лисами» истекает в 2023 году. Об этом в Twitter-аккаунте проинформировал журналист Игнасио Генуарди. Он не исключил, что ЦСКА также сделает предложение по трансферу полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамина.

В «армейском» клубе информацию об интересе к игрокам клубов АПЛ пока не комментировали. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Менди, который выступает за «Лестер» с 2016 года, в 5 миллионов евро.