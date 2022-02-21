Сатановский объяснил свое спокойствие на фоне напряженных событий вокруг Донбасса

Действительно напряженная обстановка последних дней вокруг ситуации в Донбассе никого в России не оставила равнодушным, вызвав множество споров и даже ругани.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает известный политолог Евгений Сатановский, который отмечает, что лично он смог сохранить спокойствие, несмотря на разнообразие возможных сценариев дальнейшего развития ситуации.

«Сценарии тут могут быть самые разные, включая применение химического оружия, взрыв на саркофаге Чернобыльской АЭС с его последующей разгерметизацией, рукотворная авария с масштабным сбросом воды на крупной украинской ГЭС или крупный взрыв (серия взрывов) в Киеве», — перечисляет Сатановский.

И любой из этих вариантов в сочетании с резким обострением вооруженного конфликта в Донбассе может привести к чему угодно.

При этом у России нет повода подозревать руководство США в том, что по отношению к Украине оно поведет себя не так, как действовало в свое время во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Ливии и Ираке.

«Подумаешь, Украина! Тоже, понимаешь, цаца! Ставки уж больно высоки. С Китаем надо справиться, для чего Россию втянуть в войну, нейтрализовав. Не до Украины, которая с самого начала была разменной монетой…», — объясняет Сатановский мотивацию американских властей.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, по словам политолога, вариантов развития событий не так много – либо война в Донбассе начнется, либо нет, а уж тем более невозможно заранее предсказать, каким будет этот военный конфликт и втянется ли в него Россия.

«И уж совсем непонятно, чем тогда это для всего остального мира кончится. Желающие могут паниковать: им это все равно не поможет. Что до автора, повлиять на происходящее не в его силах и он это знает, отчего и спокоен, как удав. Что страшно бесит всех, кто с ним пытается текущую ситуацию обсуждать, в расчете на совпадение позиций…», — философски заключил Сатановский.

Напомним, ранее в понедельник, 21 февраля, лидеры Луганской и Донецкой народных республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину. При этом президент РФ провел заседание Совета Безопасности, после которого заявил, что решение о признании ЛНР и ДНР будет принято уже сегодня.