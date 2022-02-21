Рафаэль Надаль назвал Даниила Медведева невероятным теннисистом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о второй ракетке мира Данииле Медведеве.

Рафаэль Надаль считает Даниила Медведева «невероятным» теннисистом, который, с его точки зрения, обязательно возглавит рейтинг ATP. Об этом экс-первая ракетка мира рассказал в интервью телеканалу Eurosport.

«Очевидно, что рано или поздно это случится. Новаку уже 34, мне будет 36, Федереру — 40. Молодые игроки наступают. Они будут подниматься в рейтинге. И они очень хороши. Даниил очень сильный игрок», — подчеркнул испанский теннисист.

Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, играл против Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Пятисетовая встреча завершилась победой испанского теннисиста.