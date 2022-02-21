Нарышкин случайно согласился с «вхождением» ЛДНР в состав России

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оговорился во время выступления по республикам Донбасса. Ситуация произошла на заседании Совбеза.
Речь идет о мероприятии, которое инициировал президент России Владимир Путин. Главным вопросом стала тема признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.
«Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации», — оговорился Нарышкин.
Путин обратил внимание на конфуз и поправил директора СВР.
«Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет», — подчеркнул Путин.
Нарышкин ответил, что поддерживает предложение о признании республик Донбасса.
Ранее главы ЛНР Леонид Пасечник и ЛНР Денис Пушилин обратились к Владимиру Путину. Они призвали признать республики Донбасса и рассмотреть заключение договора о сотрудничестве.