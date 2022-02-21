Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор Джумаеву за нападение на силовиков

Мосгорсуд признал законным приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, который стал фигурантом дела о нападении на силовиков. Инцидент произошел в ходе несанкционированной акции в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Ранее Тверской суд выбрал для мужчины серьезное наказание по статье о применении насилия в отношении правоохранителей. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

По версии следствия, злоумышленник набросился на омоновцев и полицейского около Пушкинской площади. Он нанес представителям власти множественные удары руками и ногами.