Владимир Путин анонсировал решение по признанию ЛДНР 21 февраля

Россия примет решение по признанию ЛДНР 21 февраля. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в завершение заседания Совбеза страны.

Путин провел большое заседание СБ России. Совещание началось с темы ситуации на востоке Украины. Вопрос признания независимости республик Донбасса был вынесен на обсуждение. В финале глава государства анонсировал принятие конкретного решения по этому поводу.

Как уточнил российский лидер в ходе своего выступления, Москва сделала все для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. ВСУ провели карательные операции в отношении жителей ЛНР и ДНР, указал Путин.