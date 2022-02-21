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Владимир Путин анонсировал решение по признанию ЛДНР 21 февраля

Политика
Владимир Путин анонсировал решение по признанию ЛДНР 21 февраля

Россия примет решение по признанию ЛДНР 21 февраля. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в завершение заседания Совбеза страны.

Путин провел большое заседание СБ России. Совещание началось с темы ситуации на востоке Украины. Вопрос признания независимости республик Донбасса был вынесен на обсуждение. В финале глава государства анонсировал принятие конкретного решения по этому поводу.

Как уточнил российский лидер в ходе своего выступления, Москва сделала все для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. ВСУ провели карательные операции в отношении жителей ЛНР и ДНР, указал Путин.

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