«ДНР и ЛНР Украине не нужны». О чем говорили на экстренном заседании Совбеза

Сегодня, 21 февраля, президент Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Повестка ясна — украинский кризис и военная напряженность у российских границ, градус которой возрастает с каждым часом.

Тема Донбасса и беженцев, в срочном порядке эвакуируемых на территорию российских городов, волнует все больше и больше людей, отметил Путин, однако Москва к обострившемуся кризису никакого отношения не имеет.

«Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия. Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях», — заявил президент.

Достаточно вспомнить последнюю «атаку» со стороны Украины, сообщения о которой начали появляться в СМИ днем 21 февраля. Если верить полученной информации, пять украинских диверсантов попытались прорваться на территорию РФ на БМП, но были остановлены пограничниками. При этом украинская сторона заявила, что ВСУ стоят на прежних позициях, и ни одного приказа об атаке со стороны Киева отдано не было.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Тем не менее осада самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских силовиков не прерывалась с 2014 года, а значит выполнять Минские соглашения Киев не намерен.

«Все эти годы над людьми, которые там [в ЛДНР] живут, фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада. <…> Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении», — подчеркнул Путин.

Почти сразу речь зашла о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что данный вопрос не стоит на повестке дня, окончательный ответ по нему Москве так и не предоставили. Российские власти рисковать не хотят.

«Если Украина будет принята в НАТО — угрозы для России многократно возрастут, — обратил внимание Путин. — Мораторий о приеме Украины в НАТО — не уступка, а просто выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в Альянс».

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Далее последовали доклады замглавы администрации президента Дмитрия Козака, главы ФСБ Александра Бортникова, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других высокопоставленных лиц. Перейти от официоза к искренним эмоциям рискнула только председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Самое страшное, Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, и жители ДНР и ЛНР оказались заложниками этого антирусского проекта. <…> Для Украины [Донбасс] — это территория, а для России — люди. Русские, украинцы — неважно. Простите, если чересчур эмоционально», — добавила она.

Тревожную статистику представил Путину глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, Украина сосредоточила у границ ДНР и ЛНР большую часть своей армии. Кроме этого, в будущем Киев всерьез может взяться за разработку ядерного оружия.

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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с однозначным вердиктом по украинскому кризису:

«Эти территории Украине [ДНР и ЛНР] не нужны. Жители Донбасса не видят помощи от Украины. <…> Жители ДНР и ЛНР — это наши с вами люди, не только говорящие на русском, но граждане нашей страны».

С просьбой признать независимость самопровозглашенных республик также выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава российского правительства Михаил Мишустин.

Впрочем, своего окончательного решения по ситуации вокруг ЛДНР Владимир Путин не озвучил. Поблагодарив коллег за высказанные мнения, президент заключил:

«Решение будет принято сегодня».

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