Зеленский своей речью в Мюнхене перещеголял цинизм Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако вместо заявлений о мощи страны получилась лишь очередная демонстрация бессилия.

В своих заявлениях Зеленский грозился расторгнуть Будапештский меморандум, соглашение, в рамках которого США, Россия и Великобритания гарантировали безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Кроме того, он умудрился прямо упрекнуть Запад в отсутствии должного финансирования, заявив, что провести реформы на Украине можно только при помощи капиталовложения в экономику страны.

А вот про обстрелы ВСУ по территориям ДНР и ЛНР глава Украинского государства упомянуть почему-то забыл, перещеголяв по циничности даже своего предшественника Петра Порошенко. Поэтому все выступление Зеленского оказалось больше похожим на пустую и адресованную непонятно кому речь, также наполненную «детскими» обидами и упреками в адрес США и стран ЕС, сообщает Василий Таран специально для ФАН из Украины.