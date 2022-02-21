Ищенко объяснил, зачем Донбасс на самом деле начал эвакуацию и мобилизацию

Объявленная властями ДНР и ЛНР мобилизация мужского населения и эвакуация женщин, стариков и детей, фактически демонстрирует готовность республик Донбасса к началу полномасштабной войны.

Такое мнение в материале для издания «Украина.ру» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который напомнил, что со второй половины ХХ века после появления у сверхдержав ядерных арсеналов, стало ясно война может быть начала и закончена вообще без мобилизации.

В этой ситуации демонстративное объявление мобилизации перестало быть одним из шагов подготовки в возможной войне, как это было раньше, и превратилось в средство психологического давления на противника.

«Мобилизация стала не первым военным, а последним дипломатическим аргументом, вынуждающим его (противника) к уступкам. Фактически мобилизация является демонстрацией готовности к военному решению, с тем, чтобы избавить оппонента от иллюзии, что дальнейшее повышение ставок может дать ему преимущество на переговорах. Ставки сразу повышаются таким образом, чтобы оппонент понимал, что следующий шаг — война, причем начинать придется именно ему», — объяснил Ищенко.

При этом политолог добавил, что эти соображения не отменяют того факта, что эвакуация мирного населения и мобилизация представляют собой действительно последний аргумент.

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После объявления эвакуации и мобилизации, война становится близка как никогда, хотя ее все же еще можно избежать.

«Сторона, объявляющая мобилизацию умышленно ограничивает себе пространство для маневра. Отменить мобилизацию ничего от противника не добившись будет означать серьезную потерю лица», — подчеркнул Ищенко.

И противник, по словам политолога, в этой ситуации понимает, что мяч не просто на его половине поля, а именно за ним окончательное решение. И если он попытается избежать выбора и попытается просто перебросить мяч обратно, это практически неизбежно приведет к началу боевых действий, заключил Ищенко.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках эвакуация женщин, детей и стариков в Россию была объявлена в минувшую пятницу 18 февраля. Тогда же лидеры ЛНР и ДНР призвали мужское население республик явиться на призывные участки и встать на защиту республик.