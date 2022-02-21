Известная актриса Мария Шукшина рассказала о подноготной конфликта в Донбассе

Поставлена задача разделить славян. Такое заявление сделала актриса и общественный деятель Мария Шукшина в эфире телеканала «Царьград».

По ее мнению, конфликт на Донбассе направлен на разъединение единого народа:

«Потому что в единстве сила. А разъедини нас — так и правь как хочешь».

Однако она уточнила, что данный план невозможно выполнить. Шукшина добавила, что те чудовищные трудности, которые сейчас проходят славянские народы, в дальнейшем лишь укрепят связь между ними.

«Мы должны объединиться. Когда идет такое всеобщее разрушение, проявляются силы созидания. Только во время беды, войны мы обращаемся к Богу — будто просыпаемся. Пробуждается наша душа. Мы начинаем сочувствовать, сострадать. Достаток, довольство, сытость и комфорт усыпляют наши духовные силы и парализуют их. А духовный рост может быть только среди бед, в духовной литературе об этом написано», — прокомментировала она.

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