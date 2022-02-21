Двадцатилетний парень из Луганска сообщил, что не планирует эвакуироваться в Россию

Молодой парень из Луганска прокомментировал ситуацию, которая сложилась на линии соприкосновения в Донбассе за последние несколько дней.

Даниил рассказал журналистам Федерального агентства новостей, что помнит, как в самом начале войны по его жилому кварталу били «Грады». Мальчику в то время было 13 лет. Сейчас юноше уже 20, он беспокоится за семью, но уезжать из Луганска не собирается.

«Несколько знакомых уже получили повестки и отправились на сборы. Я ее не получил, но буду готов. Надо — значит надо», — ответил Даниил корреспонденту ФАН на вопрос об объявленной мобилизации в ЛНР.

Конфликт в Донбассе обострился 18 февраля, власти Донецкой и Луганской народных республик приняли решение об эвакуации населения на территорию России. Почти 30 регионов заявили о готовности принять беженцев и обеспечить их временное пребывание.