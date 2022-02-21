Хабаровский губернатор Дегтярев напомнил о способностях Жириновского после пророчества по ЛДНР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в декабре 2021 года предсказал ситуацию, которая происходит сейчас в республиках Донбасса.

Об этом заявил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, который написал о Жириновском две книги «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0». Политик призвал прислушиваться к прогнозам главы ЛДПР.

«О той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять - и это видео вы можете найти в интернете - еще перед новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский наш пророк», — сказал Дегтярев.

Как стало известно ранее, Хабаровский край готов принять беженцев из Донбасса. Такой опыт у региона был получен в 2014 году, отметил Дегтярев. По его словам, социальные службы займутся трудоустройством людей.