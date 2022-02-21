Андролог Ахвледиани назвал проблемы с эрекцией признаком скорого инфаркта

Эректильная дисфункция может свидетельствовать о вероятности скорого инфаркта или инсульта, предупредил врач уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани.

Проблемы с эрекцией могут быть спровоцированы повреждением мелких сосудов, которое вызывает атеросклероз. Сосуды полового члена почти в четыре раза меньше коронарной артерии. Атеросклероз у человека разрушает сначала мелкие сосуды, постепенно переходя к крупным. В течение нескольких лет сосудистая катастрофа может обернуться инсультом или инфарктом, подчеркнул врач.

«Казалось бы, это половое нарушение, но оно является маркером серьезных проблем, которые уже на пороге», — объяснил Ахвледиани в эфире радиостанции «Говорит Москва».

От эректильной дисфункции страдают около половины российских мужчин. Всего в мире с этой проблемой сталкиваются примерно 16% представителей сильного пола. При появлении недуга необходимо как можно скорее проконсультироваться у специалиста.