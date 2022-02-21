Карасев объяснил, что может произойти в случае выхода РФ из Минских соглашений

Выход Украины из Минских соглашений и попытка силой вернуть Киеву контроль над Донбассом может привести к исчезновению украинского государства, так как с Москвой шутки плохи.

Об этом в эфире украинского телеканала предупредил киевский политолог Вадим Карасей, по мнению, для властей Украины нынешняя «возня» может закончится очень печально.

«Дай Бог, если Владимир Путин и правда не собирается вторгаться на территорию Украины. Возможно сейчас работает силовая дипломатия. А давайте на минуточку представим, если реально будет война?! Многие страны сейчас потирают руки и ждут, когда Россия выйдет из Минских соглашений. Конечно, без шуток, Москва может спокойно выйти из Минских договоренностей — но зайти в Украину. Потому что Владимиру Путину не нужен Донбасс и Луганск, ему нужна вся Украина. Харьков, Одесса, Киев, Херсон и дальше вглубь страны», — заявил Карасев.

При этом эксперт обратился к присутствующим в студии зрителям вопросом, понимают ли они, к чему приведет выход России из Минских соглашений. Как заверил зрителей Карасев, никого из них действия Москвы в этой ситуации не обрадуют.

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Украине, подчеркнул политолог, уже давно не везет с приходящими к власти политиками, потому что все они оказываются недальновидными.

А нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и всей его команде, по мнению Вадима Карасева, давно пора прекратить эти «игры в песочнице», которые выливаются в жалкую имитацию большой политики, и взглянуть правде в глаза – Украина оказалась с Россией лицом к лицу, и ей нужно понимать, что с Москвой шутки плохи.