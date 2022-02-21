Сербский политолог Стоянович рассказала о главном преимуществе РФ перед Западом

Сербский политолог, член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», международный обозреватель Татьяна Стоянович заявила, что президент РФ Владимир Путин будет «до последнего» пытаться решить конфликт с Украиной при помощи дипломатии.

Так она прокомментировала «Политике Сегодня» ночной телефонный разговор российского лидера с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что Путин принял поздний звонок из Парижа.

«В данный момент я абсолютно не могу прогнозировать, какие будут действия России и в какой момент. И мне кажется, что как раз в этом и заключается сила российской позиции: все карты на столе, но при этом она ведет переговоры и до последнего будет это делать», — подчеркнула политолог.

kremlin.ru / Администрация президента России

По словам специалиста, полномасштабный конфликт в Донбассе выгоден в первую очередь США, ведь именно американцы пытаются спровоцировать его начало. Однако в то же время они боятся ввязываться в войну. С помощью информационных вбросов Вашингтон сеет панику в европейских странах. Эта волна истерии захлестнула и Сербию, констатировала Стоянович.

«Я заметила, что тема будет война на Украине или нет — это любимая тема сербских СМИ. Уже никто не занимается сербскими вопросами, например, Косово [частично признанное государство на Балканском полуострове]. Все занимаются только тем, что гадают, будет ли война на Украине. И, конечно, очень сильно боятся этого, что логично», — резюмировала международный обозреватель.

Ранее в Елисейском дворце рассказали, что президент США Джо Байден обратился к Макрону с просьбой организовать второй саммит Россия — США. Сообщается, что оба лидера приняли приглашение.