Владимир Путин указал на карательные операции ВСУ в Донбассе

Действия российской стороны всегда были направлены на решение ситуации в Донбассе мирным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза страны.

Большое заседание Совбеза России началось с обсуждения ситуации на востоке Украины. Глава государства указал на карательные операции ВСУ в республиках Донбасса. Госпереворот на Украине Путин назвал кровавым и антиконституционным.

«После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционным и кровавым, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем неповинных людей», — говорится в выступлении президента России.

Ранее стало известно об эвакуации жителей ЛНР и ДНР на территорию России. Как уточнили власти республик, людей вывозят из-за угрозы боевых действий.