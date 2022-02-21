Владимир Путин: признание ДНР и ЛНР связано с проблемами обеспечения безопасности в мире

Вопросы признания Донецкой и Луганской народных республик тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и Европе, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер начал заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации в Донбассе. Целью мероприятия стало определение дальнейших действий относительно ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что вопросы признания Донецкой и Луганской народных республик связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и ЕС.

ДНР и ЛНР нуждаются в финансовой и военной поддержке со стороны России, заявил ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.