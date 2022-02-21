Медиагруппа «Патриот» и портал «Ямал 1» стали партнерами

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества с сетевым изданием «Ямал 1». Коллеги в медиасреде намерены активно обмениваться актуальными новостями.

Главный редактор новостного портала «Ямал 1» Ксения Прилуцкая отметила, что в издании считают начало партнерских отношений с «Патриотом» большим и важным шагом для сетевого СМИ. По ее мнению, именно такого рода взаимодействие поможет читателям и зрителям получать наиболее полную информацию о происходящем в стране и мире.

«ЯНАО – место для сильных духом людей. Мы очень рады, что у нас будет возможность освещать события этого округа из первых уст. Будем работать вместе ради расширения позитивного информационного пространства», — подчеркнул глава медиагруппы Николай Столярчук.

Партнеры намерены делиться друг с другом эксклюзивными материалами. Также в рамках сотрудничества будет осуществляться совместная поддержка значимых мероприятий, проходящих на территории России.