Главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик

Глава ЛНР Леонид Пасечник и его коллега из ДНР Денис Пушилин попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.

Лидер Донецкой Народной Республики призвал главу РФ рассмотреть заключение договора о сотрудничестве. Он также поблагодарил Путина за помощь с 2014 года.

С аналогичным предложением выступил Пасечник и добавил, что следует рассмотреть сотрудничество в обороне. По его словам, признание Луганской Народной Республики со стороны РФ позволит избежать массовой гибели жителей Донбасса. Пасечник особенно отметил, что на территории ЛНР проживает около 300 тысяч граждан с российскими паспортами.

Ранее Владимир Путин высказался о возможности признания республик Донбасса. По его словам, в этой ситуации следует исходить из исполнения Минских соглашений.