Лавров высказался о перспективах личной встречи Путина и Байдена

Москва не имеет ничего против встреч по Украине в различных форматах, отметил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако перед подобными мероприятиями необходимо понять, ради какого результата они проводятся, подчеркнул дипломат. Так он прокомментировал инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, который счел необходимым организовать саммит российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

«Президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой наколенной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ провел переговоры с коллегой из Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Беседа состоялась по инициативе Парижа. Дипломаты обменялись мнениями по прошедшему 7 февраля саммиту Путина и Макрона.