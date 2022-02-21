«И платить не надо». Россияне посоветовали западным странам закрыть посольства на Украине

Россияне с иронией отнеслись к заявлениям зарубежных СМИ о превращении Львова в «западную столицу Украины».

Уточним, что ранее обозреватель информационного портала BuzzFeedNews Кристофер Миллер сказал, что с переездом дипломатических представительств во Львов, он фактически стал западной столицей страны.

Однако российские пользователи Сети бурно отреагировали на сообщение зарубежного журналиста. Они посоветовали полностью прекратить работу посольств на Украине.

«Переводили бы свои посольства сразу, английское в Лондон, Литовское в Вильнюс. Это менее затратно, да и командировочные платить не надо», — прокомментировал один из них.

Кроме того, россияне не исключили возможность перехода Львова снова под польский контроль. Уточним, что город находился в составе Польши в период с 1919 по 1939 год.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о снижении сотрудников диппредставительства в Киеве. Часть американских дипломатов переведут во Львов. Операции посольства продолжат выполняться внутри страны, добавили в ведомстве.