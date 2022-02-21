Около 80% россиян положительно отнеслись к приему беженцев из ЛНР и ДНР

Около 80% граждан России поддержали прием жителей, эвакуированных из Донбасса. Соответствующие результаты опроса предоставил ВЦИОМ.

Согласно тексту публикации, только 13% респондентов не поддержали соответствующее решение. Такого мнения придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», — сказано в сообщении.

Кроме того, граждане высказались о решение выплатить беженцам из Луганской и Донецкой народных республик единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Идею поддержали 75% участников опросов, а против выступили 18%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об эвакуации жителей Донбасса. По его словам, причиной процесса являются агрессивные действия со стороны Вооруженных сел Украины.