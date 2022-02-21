Элиста после Трапезникова. Сможет ли новый сити-менеджер столицы Калмыкии решить проблемы жителей

В столице Калмыкии сейчас проходит конкурс на пост сити-менеджера. Прежний глава Элисты Дмитрий Трапезников ушел на повышение — теперь он заместитель премьера республики. По прогнозам политологов, его место займет чиновник из Волгограда Шафран Тепшинов. Однако даже экспертам остается только гадать — сможет ли новый городской управляющий справиться с теми проблемами, которые захлестнули столицу Калмыкии.

По словам директора коммуникационного агентства «МаркеловГрупп», политтехнолога Сергея Маркелова, сегодняшняя Калмыкия, во всяком случае пока, крутится вокруг высокой лояльности президента Владимира Путина к главе республики Бату Хасикову.

«Хасиков как руководитель субъекта, конечно, слаб, от слова "совсем"», — отметил эксперт.

И в силу этой слабости сам Хасиков, безусловно, республикой не управляет, объяснил он.

facebook.com / Бату Хасиков

Кремль использует технологию его внешней поддержки с целью сохранения стабильности на территории, чтобы не возбудить местные элиты. Поэтому идет постоянная трансляция, что Хасиков — это некий «человек президента». Но в реальности, добавил Маркелов, республикой в большей степени управляет сама Москва:

«Соответственно, Трапезникова завели в российскую политику для усиления Хасикова. Теперь, став еще ближе к главе республики, Трапезников будет пытаться закрывать те дыры, которые оставляет за собой глава региона как плохой менеджер. Центр уже давно понимает, что Хасиков Калмыкию не вытянет».

По словам собеседника «ПС», сити-менеджер Элисты — это абсолютно аппаратная должность. Республика настолько маленькая, что власти муниципальные и региональные сливаются. И будущий мэр города, кем бы он ни был, будет управляться тем же Трапезниковым. Это, конечно же, будет фигура несамостоятельная.

«Сама конструкция власти в республике не подразумевает наличие умных руководителей, здесь нужны просто хорошие исполнители, — подчеркнул Сергей Маркелов. — Пусть даже Трапезников на уровне Элисты ничего выдающегося не показал, там и показывать особо нечего. Но сейчас при назначении очередного руководителя в регион сверху ставят такую задачу: "Дорогой мой человек, ты только хуже не сделай"».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Макс Чуев

Он напомнил, что Трапезников тяжело заходил в республику, поначалу никто не понимал: при чем здесь он и Калмыкия. И калмыцкие элиты, пусть они и маленькие, но гордые, всячески сопротивлялись этой истории, выступали против, были и фронда, и эмоции. Но, со слов эксперта, Кремль грамотно историю продавил, и страсти улеглись. Однако элиты эти остались. Республика бедная, поэтому за каждый рубль в регионе идет борьба.

«Думаю, на посту сити-менеджера появится, знаете, такой политический биоробот, которым будет можно управлять, по рукам бить, когда надо, и при этом создавать ему условную репутацию, чтобы показать, что Элиста под контролем. Скорее всего, это опять будет мэр, никакого отношения к Калмыкии не имеющий. Элиста — это, условно, политически-административный банкрот. И самостоятельный политик, повторю, здесь не нужен».

Да, Калмыкия, добавил он, находится «в том пакете республик», которые хотели бы манипулировать Кремлем, используя в качестве аргумента национальную гордость. Однако в Москве к этим манипуляциям привыкли и давно уже выстраивают способы внешней регуляции.

Команда Хасикова лишь готовит регион к воплощению рекомендаций, выдавая это за внутренний политический рост самой республики. Именно для этой задачи в Волгограде нашли калмыка — Шафрана Тепшинова, который, видимо, и возглавит Элисту.

islamnews.ru /

С таким прогнозом согласен и директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Для этой рокировки Тепшинов и был изъят с последнего места работы. Если он калмык, то условный: Тепшинов родился в Элисте, но вся его деятельность связана с Волгоградом. В принципе, отзывы в городе о нем хорошие, но проблема в том, что Элиста — это далеко не Волгоград.

«Дело в том, что сегодняшняя Элиста — это крайне политически нестабильный город. В Волгограде протестные настроения фактически отсутствуют, ни в чем не проявляются. Люди не очень довольны жизнью, но политизации в городе на Волге особой нет. И Тепшинов работал в комфортных политических условиях», — отметил собеседник.

А вот Элиста политизирована очень сильно, считает политолог. Это показали не только недавние акции протеста, когда на улицы города вышли почти пять тысяч человек. Настолько массовых акций в Элисте не было за все последнее десятилетие.

«Более того, впервые в новейшей истории вся Элиста проголосовала против "Единой России" на выборах в Госдуму. "ЕР" первый раз проиграла на всех 45 избирательных участках в городе. Все до единого выиграли коммунисты! Такого не было никогда. Собственно, думаю, с этим и связан приход Тепшинова. Понятно, что Трапезников политически ситуацию в городе упустил», — заявил Серенко.

Что же касается повышения Трапезникова, то, по словам эксперта, оно весьма условно:

«Все эти посты вице-премьера — лишь громкое название, но должности преходящие. Это работа для трудовых мигрантов из столицы. Тех, кто приезжает из богатой Москвы на заработки в бедную степную Калмыкию. Это чемоданные должности, все же понимают: человек посидит и свалит оттуда».

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К тому же Трапезникова, добавил он, поставили на расстрельную должность — на сельское хозяйство. В Калмыкии, по данным аналитиков, сложилась катастрофическая ситуация в сфере аграрной промышленности.

По разным данным, до половины фермерских хозяйств фактически разорены. Это и засуха, это и бездарная работа правительства республики. Отрасль, которая традиционно была основой экономики региона, оказалась практически разрушена. Это такое «повышение», после которого никакого понижения не надо.

«А вот для Шафрана это, конечно, повышение. И если у него получится, если он не повторит ошибок Трапезникова и его предшественников, то, я думаю, он вообще может оказаться в числе претендентов на пост преемника Хасикова уже во главе Калмыкии», — предсказал Андрей Серенко.

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