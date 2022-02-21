Делягин объяснил, что на самом деле США задумали провернуть с Донбассом

Соединенные Штаты Америки реализуют план, в котором Донбассу отведена роль прикрытия, поэтому, несмотря на обострение, большой войны в регионе не будет.

Такое мнение в рамках стрима на своем YouTube-канале высказал политолог-экономист, депутат Государственной думы Михаил Делягин.

«Опасение людей абсолютно чудовищное, но большой войны ждать не надо. Ее, с величайшей степенью вероятности, не будет», — уверен эксперт.

Но угроза локального конфликта в Донбассе действительно реальна, так как Украина стянула к линии разграничения ударную группировку, собрав у границ Луганской и Донецкой народных республик все, что у нее было боеспособного, в том числе и тяжелое вооружение.

Однако этот вооруженный конфликт останется локальным и не перерастет в новую мировую войну, считает Делягин, и для уверенности в этом есть веская причина.

Федеральное агентство новостей /

На самом деле, по словам политолога, Соединенные Штаты Америки занимаются реализацией оперативной политической задачи, которая заключается в том, чтобы ликвидировать Германию и Францию как экономические центры современного мира. А Донбасс используется Вашингтоном как прикрытие при решении этой задачи.

«США нужно, чтобы было яркое публичное объяснение этого кризиса, чтобы люди не поняли, что речь идет о завершении экономики как таковой», — объяснил Делягин.

А финансовые рынки, по его словам, переживут в обозримом будущем серьезное падение, за которым последует сначала восстановление, а потом окончательный срыв и глобальная депрессия.