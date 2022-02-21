Фигуристка Камила Валиева прервала молчание после Олимпиады в Пекине

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева, оказавшаяся в центре допинг-скандала на Олимпийских играх, впервые высказалась о прошедшем турнире.

Камила Валиева 21 февраля опубликовала в Instagram-аккаунте новый пост, в котором подвела итоги своего выступления на ОИ-2022. Фигуристка написала, что ее первая Олимпиада «наконец закончена» и поблагодарила наставников за поддержку.

«Я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни», — написала фигуристка.

В преддверии соревнований одиночниц на ОИ-2022 стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый у нее в конце прошлого года, дал положительный результат. WADA и МОК настаивали на временном отстранении 15-летней фигуристки, однако CAS допустил ее к соревнованиям. В результате Валиева, ранее завоевавшая золото в командном турнире, заняла четвертое место.