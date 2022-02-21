Reuters: Байден попросил Макрона организовать саммит Россия — США

Американский лидер Джо Байден обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой организовать саммит Россия — США. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Агентство Reuters со ссылкой на советника французского лидера сообщило, что Макрон является посредником в урегулировании ситуации вокруг Украины. По его словам, Байден опросил коллегу из Франции организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — сказано в публикации.

Ранее Эммануэль Макрон и Владимир Путин дважды провели телефонные переговоры. Стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины.