Лавров раскритиковал Запад за нагнетание обстановки в отношениях с Россией

Западные страны пытаются создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО. На это посетовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД 21 февраля открыл в Москве переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

«Ситуация в мире развивается быстро, это касается в том числе и севера Африки, и ближневосточной проблематики, включая и сирийское урегулирование. К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН — 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание, что президенты России и Сирии понимают, какие задачи стоят перед ними. Главы МИД должны обсудить, как двигаться к продвижению этих задач.

У Лаврова 21 февраля также запланированы переговоры с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.