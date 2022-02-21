Представитель ДНР заявил о необходимости военной помощи России для Донбасса

Донбассу на фоне ухудшения ситуации на линии соприкосновения сил не помешает военная и финансовая поддержка от России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ДНР рассчитывает на военную и финансовую помощь от России на фоне обострения и учащения огневых провокаций со стороны ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В первую очередь все-таки моральная, финансовая — тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям», — заявил представитель ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, ситуация в Донбассе начала ухудшаться с 17 февраля. Киев и республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 500 взрывов на передовых позициях, Луганске и Донецке. В республиках была объявлена всеобщая мобилизация.