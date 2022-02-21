Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 22 февраля

Президент России Владимир Путин переговорит с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Лидеры России и Азербайджана встретятся 22 февраля. Ожидается, что они подпишут документ о союзническом взаимодействии. Также одной из тем переговоров станет выполнение договоренностей по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, уточнили в Кремле.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет большое заседание Совета безопасности России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал совещание как «не регулярное». Темы обсуждения пока не раскрываются.